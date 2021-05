Gran parte degli oltre mille chilometri di cunette delle strade provinciali di Oristano non sono state ancora bonificate dalle erbacce.

Un problema ciclico che si ripete ad ogni stagione a causa delle difficoltà economiche dell’Ente di via Senatore Carboni.

Lavori necessari per aggiudicare l’appalto per il servizio di falciatura dell’erba lungo le strade.

A lamentarsi non sono solo gli automobilisti ma anche tanti allevatori che hanno già provveduto a ripulire dalla vegetazione secca i confini delle loro proprietà.In molte strade provinciali l’erba alta invade la carreggiata e ne riduce pericolosamente anche la visibilità.

Molte cunette delle strade provinciali, come la 53, che collega Santa Giusta con Palmas Arborea, e la 93, la circonvallazione tra Silì e Oristano, per citarne alcune, sono invase dalle erbacce alte anche alcuni metri.

Proprio a causa della vegetazione secca, ai bordi della strada, in questi giorni, sono scoppiati diversi focolai che hanno impegnato i vigili del fuoco di Oristano.

Molti Comuni si sono messi già in regola rispettando l’ordinanza regionale antincendio, ma purtroppo la Provincia è come sempre in grave ritardo.

© Riproduzione riservata