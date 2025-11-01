Gli studenti dell'Istituto Tecnico "Lorenzo Mossa" di Oristano stanno per vivere un'esperienza formativa importante grazie a uno stage curricolare presso Spazio Conad Oristano.

Le classi 4^A AFM e 4^C SIA parteciperanno all'iniziativa, che permetterà loro di confrontarsi direttamente con la realtà aziendale e sperimentare le competenze acquisite in ambito economico, gestionale e informatico.

Durante la settimana di stage, gli studenti saranno affiancati dal dott. Antonio Contu e altri tutor aziendali, nonché dalle docenti referenti Prof.ssa Maria Antonia Pani di Economia Aziendale e Prof.ssa Gloria Girometti di Italiano, che li guideranno in un percorso formativo volto a potenziare le competenze trasversali, il lavoro di squadra e la capacità di problem solving. L'obiettivo è quello di offrire agli studenti un'esperienza di crescita personale e professionale, preparandoli al meglio per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

La collaborazione tra l'Istituto "Lorenzo Mossa", diretto dalla Prof.ssa Marillina Meloni, e Spazio Conad è un esempio concreto di come la scuola possa essere un ponte tra la formazione e l'esperienza professionale, valorizzando il talento e la responsabilità degli studenti.

