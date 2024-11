Si è aperto questa mattina il convegno regionale di Oncologia e Oncoematologia, patrocinato da Asl, Comune, Ordine dei medici e dalle associazioni Ail, Lilt e Komunque donne. Un importante appuntamento per gli specialisti sardi impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori. A dare il via ai lavori è stato il direttore della struttura complessa di Oncologia e oncoematologia dell'ospedale San Martino di Oristano Luigi Curreli. Il direttore socio-sanitario Alessandro Baccoli ha evidenziato il momento di grande difficoltà che il servizio sanitario sta attraversando, con la crisi ormai conclamata nel reclutamento di nuovi medici non solo nella branca oncologica, ma anche in molte altre specialità. Il direttore generale Angelo Maria Serusi: "Sul fronte dei tumori abbiamo dato impulso all'attività senologica, che sta lavorando a pieno ritmo nonostante due soli specialisti in servizio, e realizzato il Cas (Centro d'accoglienza servizi), un percorso d'accoglienza strutturato per i pazienti oncologici La situazione è critica, ma stiamo impegnando tutte le nostre energie e risorse per fronteggiarla”. Poi agli interventi scientifici sul carcinoma mammario ed endometriale, leucemia e sindrome mielodisplastica, mentre domani l'attenzione si. sposterà su carcinoma gastrico, pancreatico, vescicale e del fegato e sui problemi bioetici legati alla cura dei tumori.

