Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina.

È la lista di accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia di Stato di Oristano.

Il 50enne – riferisce la Questura - qualche giorno fa era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio dopo che, in preda ai fumi di alcol e droga, si era gettato dalla finestra di un’abitazione, iniziando a urlare a squarciagola come se lo stessero malmenando, per poi tentare anche di aggredire gli agenti di una Volante giunta sul posto in seguito alle segnalazioni sull'accaduto giunte al centralino del 112.

Dopo il ricovero dell’uomo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione, trovandola in pessimo stato igenico-sanitario e completamente a soqquadro.

Non solo. All’interno dell’appartamento sono stati trovati: una pistola a salve modificata per sparare proiettili calibro nove, uno dei quali inserito nella canna dell’arma, circa 150 grammi di cocaina, oltre 50 grammi di eroina e un sacchetto contenente infiorescenze di marijuana.

Per questo, dopo le dimissioni dal reparto di psichiatria, l’uomo è stato condotto nel carcere di Massama, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

