«Ho intenzione di essere un oristanese come tutti voi».

Un importante biglietto da visita per il nuovo provinciale dei Carabinieri di Oristano che oggi si è presentato alla città. Raffale Cirillo, tenente colonnello originario della provincia di Bari, si è insediato due giorni fa (subentra al colonnello Steven Chenet) e ha già le idee piuttosto chiare.

«Sono pronto a calarmi in questa nuova realtà, conoscere da vicino le specificità del territorio anche grazie a una costante presenza nei vari reparti e al dialogo con le comunità locali», ha assicurato.

«Per me è un onore essere a Oristano, due giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per la Madonna del Rimedio e sono stato accolto con affetto fa tutti – ha osservato – Cercherò di mettere la mia esperienza e professionalità per dare risposte concrete ai cittadini, consolidando il rapporto di fiducia fra l’Arma e la popolazione».

Collaborazione e ascolto sono stati sempre dei pilastri nella sua attività nell’Arma che l’ha portato in giro per l’Italia: da Mestre e Milano fino a quella di Ascoli Piceno «proprio nel periodo del sisma. Esperienza che mi ha insegnato tanto anche umanamente» ha ricordato.

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