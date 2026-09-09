Buone notizie per i bambini senza dottore. Da lunedì 14 settembre ci saranno mille nuovi posti disponibili per l’assistenza sanitaria rivolta ai bambini dai 0 ai 14 anni nell’ambito 2, formato dai comuni di Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Riola Sardo, Samugheo, San Vero Milis, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Zeddiani e Zerfaliu. Entrerà in servizio una nuova pediatra, la dottoressa Francesca Dessì, che potrà essere scelta dalle famiglie, appunto, a partire dal prossimo lunedì.

“I nuovi posti disponibili nell’ambito 2 contribuiscono ad incrementare il numero di famiglie alle quali è assicurata la possibilità di avere un pediatra di libera scelta”, ha sottolineato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina.

Le scelte potranno essere effettuate on line, a partire dalle ore 8 del 14 settembre, attraverso il sito https://zente.sardegnasalute.it e presso lo sportello “Scelta e Revoca del Medico”, nella sede del Distretto Sanitario di Oristano, in via Carducci 41, sempre a partire dalle ore 8 di lunedì 14 settembre.

La Asl invita a utilizzare quanto più possibile la piattaforma informatica che rappresenta il sistema più sicuro e affidabile per

la scelta del medico. Il direttore sanitario Roberto: “Alla luce delle precedenti esperienze e nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, gli sportelli saranno autorizzati ad accettare un massimo di 3 deleghe per singolo utente”.

La dottoressa Francesca Dessì riceve i piccoli pazienti nell’ambulatorio di Nurachi, in corso Eleonora 62. Gli orari,

costantemente aggiornati, si trovano nel sito istituzionale www.asl5oristano.it nella sezione “Medici di Medicina

Generale”.

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