Terralba, diserbo chimico dei marciapiedi dal 15 al 19 settembreUn intervento programmato che punta a mantenere puliti e fruibili gli spazi pubblici, nel rispetto delle regole e della salute collettiva
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Dal 15 al 19 settembre l'amministrazione comunale avvierà le operazioni di diserbo chimico dei marciapiedi, un intervento programmato per contenere la crescita delle infestanti e garantire decoro urbano e sicurezza.
Le attività saranno svolte in modalità selettiva e mirata, con prodotti autorizzati e nel pieno rispetto delle norme sull’uso sostenibile dei fitosanitari. Gli operatori seguiranno quanto previsto dalle norme tecniche per le aree frequentate dalla popolazione, assicurando la tutela di cittadini, animali domestici e ambiente.
Almeno 24 ore prima dell’avvio dei trattamenti verranno posizionati cartelli informativi nelle zone interessate, così da segnalare la presenza delle operazioni e favorire comportamenti prudenti. La segnaletica sarà rimossa al termine del periodo di sicurezza previsto e comunque a fine necessità. Un intervento programmato che punta a mantenere puliti e fruibili gli spazi pubblici, nel rispetto delle regole e della salute collettiva.