Un investimento da 350 mila euro per valorizzare la palude Pala Bidda e il suo bosco. La giunta comunale di Nurachi ha preso atto del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all’intervento inserito nel progetto di sviluppo territoriale “La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia” (documento pubblicato su amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’intervento, finanziato interamente attraverso il Pr Fesr Sardegna 2021-2027, punta a migliorare l’accessibilità e la fruibilità di una delle aree ambientali di pregio del territorio comunale. L’obiettivo è rendere maggiormente accessibile e valorizzare la palude Pala Bidda e il patrimonio naturale circostante, inserendoli nel più ampio percorso di sviluppo territoriale condiviso dai comuni del Montiferru, dell’Alto Campidano e della Planargia.

La somma complessiva di 350 mila euro è programmata su tre annualità: 52 mila 500 euro nel 2026, 140 mila nel 2027 e 157 mila 500 euro nel 2028. L’Unione dei comuni del Montiferru e Alto Campidano avrà il ruolo di soggetto attuatore unico e stazione appaltante. Il provvedimento consente ora di procedere con le successive fasi e concretizzare il progetto.

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