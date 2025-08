Un decreto firmato dal sindaco Alfonso Marras, ha disposto la proroga dell’incarico alla compagnia barracellare fino al 31 ottobre. La decisione, come si legge nel dispositivo, si è resa necessaria per garantire continuità operativa durante la delicata stagione antincendi. Da sottolineare come la loro presenza sia stata ad esempio molto importante ed efficace domenica scorsa durante il vasto incendio che ha lambito l’abitato.

“L’attività della compagnia- ricorda nel decreto il primo cittadino- è una funzione che si svolge attraverso il regolamento comunale approvato nel 2014 e rappresenta un presidio fondamentale per il territorio. Il triennio dell’attuale capitano – evidenzia Marras-, nominato nel luglio 2022, è ormai in scadenza, ma la proroga consente di rinviare gli adempimenti amministrativi di rinnovo a dopo la fine della campagna antincendio”.

Da aggiungere che nel bel mezzo dell’estate e la presenza massiccia di turisti, va ad intensificarsi l’attività dei barracelli anche per una serie di importanti servizi di vigilanza e di controllo come quello delle discariche abusive. Il provvedimento di Marras prevede inoltre che l’assemblea dei barracelli espleti la procedura di nomina del nuovo capitano entro venti giorni prima della scadenza del termine prorogato. Il decreto del sindacoè stato trasmesso alla Prefettura e agli enti competenti.

