Meglio tardi che mai. Almeno per le casse del Comune. Lungo la costa di San Vero Milis da domani sabato 2 agosto si pagherà la sosta. Mani al portafoglio per ora nel lungomare di Putzu Idu, nel piazzale della chiesa di Mandriola e nella borgata di Sa Mesa Longa. Dalla prossima settimana anche nelle altre marine.

Come ha fatto sapere la Sis, l'impresa che ha vinto la gara per gestire il servizio, in queste tre zone i parcometri saranno attivi da domani. L'ufficio per il rilascio di abbonamenti e pass è invece a Mandriola, in via Bidda e Majori, vicino alla chiesa e sarà attivo dalla prossima settimana tutti i giorni dalle 9 alle 13 tranne il martedì , che sarà attivo invece dalle 15 alle 19. Il Comune ricorda anche che gli abbonamenti si potranno fare anche online sul sito Muvin , attraverso lo smartphone. Sono presenti le tre descrizioni di abbonamenti che si possono richiedere, a chi sono dedicati ei documenti necessari. Chi risiede nelle abitazioni avrà un pass rilasciato dal Comune al costo di 5 euro, tutti gli altri invece pagheranno la cosiddetta sosta lunga per tutta la giornata (e non a ore), con un costo minimo di venti euro a seconda del veicolo. Novità non solo nelle strade interne delle borgate dove da sempre i residenti hanno difficoltà ad uscire dalla propria casa per l'invasione delle auto, ma anche sul lungomare di Putzu Idu: qua parcheggio a peso d'oro.

Le auto fino a 2 ore pagheranno 5 euro, 7 euro fino a 4 ore e 9 euro per sei ore.

