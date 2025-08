Ad Abbasanta sarà collegata lunedì 4 agosto la nuova condotta appena realizzata in via Monsignor Perdixi alla rete idrica esistente. Un intervento che rientra nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Abbasanta.

“Riguarda un tratto di circa 60 mt di nuova condotta in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. È interessato anche il rifacimento dei relativi allacci alle utenze. La vecchia condotta era soggetta a continue rotture: l’intervento ci consente di limitare i disservizi all’utenza, oltre a favorire il recupero della risorsa idrica. Si tratta della prima parte di un intervento più ampio che coinvolgerà alcune strade limitrofe nella stessa zona. Alla base c’è lo studio delle criticità della rete idrica da parte dei tecnici del Distretto 4 di Oristano, competente anche su Abbasanta, che hanno individuato i punti dove programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria”, spiegano da Abbanoa.

Per l’esecuzione dell’intervento, lunedì dalle 8 fino alle 17, occorrerà sospendere l’erogazione idrica lungo la rete di distribuzione cittadina. Pertanto, sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni in tutto il centro abitato fino al completamento dei lavori, dopodiché il servizio riprenderà a pieno regime. “Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”, concludono da Abbanoa.

