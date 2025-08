Ritorna d’attualità il progetto del parco agri voltaico che sta facendo discutere amministratori e cittadini. Nei giorni scorsi, come atto dovuto, l’ufficio tecnico comunale ha pubblicato un nuovo avviso relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l’impianto “Mogoro Agrisolare”.

Si tratta del progetto proposto dalla società norvegese Sky 40 srl con un intervento che prevede l’occupazione di una novantina di ettari in località “Perdiana”.

La stessa società ha recentemente trasmesso al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la documentazione integrativa, perfezionata in data 7 luglio.

Ora, come previsto dalla normativa, dalla data di pubblicazione della documentazione sul sito del ministero decorrono 15 giorni per la presentazione di osservazioni da parte di cittadini, enti e associazioni interessate. I contributi possono essere inviati via pec tramite l’applicativo web del ministero.

Il responsabile del servizio tecnico comunale Paolo Frau, informa la cittadinanza che è possibile prendere visione degli atti aggiornati e partecipare attivamente, contribuendo con eventuali osservazioni o elementi conoscitivi.

Argomento ampiamente dibattuto peraltro già durante una affollata assemblea, dove la cittadinanza aveva già espresso la netta contrarietà all’impianto, che, se attuato, «deturperebbe in maniera irreversibile una vasta area di grande pregio storico e ambientale».

Era stato un incontro molto partecipato al quale su unvito del sindaco Donato Cau avevano preso parte Fabrizio Pilo dell’Università di Cagliari, Marco Pau e Antonio Muscas rispettivamente presidente e vice presidente di “Su Entu Nostru” di Villacidro.

© Riproduzione riservata