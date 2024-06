Ennesimo incidente stradale a ridosso del cantiere per il cavalcaferrovia fra Silì e Simaxis sulla Statale 388.

Una Mercedes e una Peugeot si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto ha fatto finire l’utilitaria in cunetta e ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell’auto fuori strada: fra loro anche una donna incinta. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto e poi accompagnato i feriti al Pronto soccorso del San Martino. Nessuno sembrava in gravi condizioni, c’è stata un po’ di apprensione per la donna incinta affidata immediatamente alle cure dei medici.

Sulla Statale sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oristano e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I vigili urbani hanno regolato anche la circolazione stradale che ha subito qualche rallentamento durante la fase dei soccorsi e dei rilievi.

