Nel fine settimana, a Oristano, è in programma la seconda edizione del festival “Andalas Culturalis, Literaduras, Idiomas. Oddeu Regionali”, organizzata dalle Acli provinciali. Sabato e domenica, all’Hostel Rodia di Oristano, sotto la direzione artistica di Vincenzo Pisanu. «Intendiamo ripercorrere tracce», afferma Daniela Masia Urgu, presidente Acli Oristano, «che aiutino a ripensare nella visione del futuro che le realtà linguistico-poetiche locali nella loro vivace e creativa ritmicità destano nei ricordi, ma non di un passato nostalgico e poco attuale, dove in una rappresentazione quasi teatrale la musica, la poesia, la letterature la filosofia siano protagoniste di quella meravigliosa danza che i luoghi elettivi per l’anima e lo spirito della cultura. Il festival ha un obiettivo, far danzare le parole e i suoni delle diverse varietà per ricordare a tutti che la lingua è viva ed è vita culturale, unica testimone di una soglia nel tempo».

Il festival prende il via sabato, alle 16, con la performance e il saluto d’apertura di Paolo Vanacore, per iniziare gli appuntamenti con la presentazione del libro “Poetosofia”, il pensiero poetante di Michele Pinna. Seguirà la presentazione del libro “Arramaduras” di Vincenzo Pisanu. Si entra nel vivo con la relazione di Maurizio Virdis sul poeta Antonino Mura Ena, per approfondirne la poetica, la storia e la resistenza. Ivo Vacca presenterà, infine, la relazione Cultura e tradizione sarda come contrasto alla solitudine. Infine chiusura della serata con l’intervento di Daniela Masia.

Domenica, dalle 10, le relazioni di Daniela Masia (Il perché di un festival), Mario Marras (Poeti del 900 a Sassari), Eleonora Piras e Vitalia Piras (Lingua e identità a Scuola), Giampaolo Salaris (La poetica del teatro sardo), Antonello Bazzu (Il premio Culleziu a Sassari), Vincenzo Pisanu (Fare poesia in Sardegna), Daniela Masia (Michele Pinna nella Poeto-sofia). Nel pomeriggio, alle 14.45, per il segmento “Poesia in Festival” si esibiranno Tea Salis e Marco Lais con “Poesia in forma di Jazz e Swing”. Interverranno quindi Luciano Corona di Oristano, Maria Giuliana Campanelli di Oristano, Giampaolo Salaris di Terralba, Anna Vittoria Perotto di Alghero, Maria Tina Biggio di Calasetta, Tonino Fancellu di Dorgali, Tetta Becciu di Ozieri, Angelo Contini di Arzachena, Cristoforo Puddu di Illorai, Pasqualina Nieddu di Macomer, Salvatore Pintore di Sassari. Prima dell’intervento conclusivo di Daniela Masia sarà proiettata una video poesia.

