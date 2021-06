Dopo la sospensione decisa 15 mesi fa a causa dell’emergnza Covid, dal 1 luglio a Oristano torna in vigore l'imposta di soggiorno.

Tutti i titolari delle strutture ricettive del territorio, dunque, dovranno tornare ad esigere il pagamento del tributo ai turisti che pernotteranno nella loro struttura.

Le tariffe in vigore – spiega il Comune – sono quelle approvate per l'anno 2020 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 2019.

Per ogni pernottamento e per ogni persona non residente negli esercizi alberghieri a 4 stelle o superiore si pagheranno 2 euro a persona, dai 3 stelle in giù 1,50 euro a persona, nelle sistemazioni extra alberghiere e "locazioni turistiche" 1 euro a persona, mentre nelle aree sosta camper e ricettività all'aperto 0,50 euro a persona. (Unioneonline/l.f.)

