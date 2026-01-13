I medici dell’Unità operativa di Endoscopia Digestiva dell’ospedale San Martino Oristano a partire da ieri, lunedì 12 gennaio, hanno riavviato le visite di specialistica ambulatoriale di Gastroenterologia al poliambulatorio cittadino di via Michele Pira, un servizio che era stato temporaneamente sospeso dopo il pensionamento dello specialista presente.

Come fa sapere la Asl, l’attività ambulatoriale, che consentirà la ripresa delle prestazioni, è orientata al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e alla garanzia di un’assistenza sanitaria di qualità, con particolare attenzione alla presa in carico dei pazienti con differenti livelli di complessità clinica.

«L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso mirato alla costruzione di percorsi assistenziali strutturati e condivisi con i medici di medicina generale che promuovono l’integrazione tra ospedale e territorio, una strategia fondamentale per migliorare l’efficacia delle prestazioni sanitarie e ridurre gli accessi impropri alle strutture ospedaliere – spiega la direttrice dell’Unità operativa di Endoscopia Digestiva del San Martino, Federica Miculan -. L’utilizzo di linee guida aggiornate e di strumenti operativi comuni contribuisce a rendere il Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e funzionale».

Le prestazioni possono essere prenotate con impegnativa, tramite il Cup.

