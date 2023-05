Auto, musica a palla e tanti rifiuti a terra. Tra lo stupore e la rabbia delle numerose persone che passeggiavano nella borgata marina di Torre Grande.

Il lungomare ieri è stato preso d’assalto da tantissime persone in occasione del raduno delle auto tuning, quelle modificate sia dal punto di vista estetico sia per l’impianto audio. In terra, però, a fare da padrone tantissime buste di rifiuti abbandonate dai maleducati di turno la notte precedente. Quindi tra sabato e domenica.

Le buste in tanti casi sono state aperte però dagli animali. In bella vista, quindi, uno spettacolo indecente tra plastica sparsa ovunque, cartoni di pizza, bottiglie di vetro, lattine ma soprattutto cibo in putrefazione di ogni tipo.

Con anche odori non tanto piacevoli.

In tanti ieri si fermavano per fotografare il degrado, commentando l’abbandono della borgata marina che non ha regalato sicuramente un bello spettacolo. Difficile capire se gli autori di questo degrado siano i cittadini residenti nelle borgata marina oppure qualche turista di passaggio.

Disagi che si aggiungono a quelli ormai noti tra cui l’assenza di cestini per le cartacce.

© Riproduzione riservata