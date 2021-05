Una subdola truffa informatica scoperta dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, che dopo le indagini ha denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino pakistano, classe 2001, residente a Milano per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.

"Il ventenne – riferisce la Questura -, dopo aver carpito la fiducia dell'ignara vittima residente in Oristano, era riuscito a rubare tutti i dati del suo conto corrente Banco Posta utilizzandoli per fare un bonifico di 2.500 euro in suo favore. La vittima aveva in un primo momento ricevuto un Sms nel quale le veniva comunicato che la sua carta bancomat dall'indomani non sarebbe più stata abilitata ad effettuare transazioni e, contestualmente veniva informata del fatto che per poter proseguire ad utilizzarla, avrebbe dovuto accedere ad un indirizzo internet indicato nel medesimo Sms”.

"Dopo aver cliccato sulla url indicata nel messaggio – prosegue la Questura - l'ignara vittima aveva poi compilato i campi indicati fornendo di fatto tutti i dati di accesso al suo conto corrente al truffatore che li ha subito utilizzati per effettuare in suo favore il bonifico di cui sopra. La vittima accortasi dell'inganno ha subito denunciato il tutto e grazie all'intervento dell'Ufficio antifrode delle Poste Italiane è riuscita a recuperare la somma versata al truffatore che, a seguito dell'attività di indagine, è stato identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria”.

