Oristano, referendum: sei seggi cambiano sedeDeciso lo spostamento temporaneo in via Frassinetti
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Cambio di sede per alcuni seggi elettorali in vista della prossima consultazione referendaria. A causa dei lavori di riqualificazione in corso nel plesso scolastico tra via Cima e via Amsicora, sei sezioni non saranno operative nella sede abituale.
Si tratta dei seggi 20, 21, 22, 23, 27 e 28, che sono stati temporaneamente trasferiti nell’immobile ex Frassinetti. Una modifica logistica che interesserà centinaia di elettori, chiamati a verificare con attenzione il nuovo punto di voto per evitare disguidi nel giorno delle operazioni.
Nel dettaglio, i seggi 27 e 28 saranno collocati nell’ex Frassinetti con ingresso da via Torino, mentre i seggi 20, 21, 22 e 23 saranno ospitati nello stesso edificio ma con accesso da via Amsicora.