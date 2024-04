C’è una buona notizia per bambini della provincia di Oristano che da tempo sono senza assistenza sanitaria a causa della mancanza di medici, circa 2700. Partirà con quattro ambulatori straordinari, a Oristano, a Santu Lussurgiu, a Ales e anche a Mogoro, il progetto sperimentale dal titolo “Ambulatori a sostegno della pediatria territoriale”, approvato dalla direzione della Asl di Oristano e proposto dal direttore dei servizi socio-sanitari Alessandro Baccoli e dalla responsabile dell’ufficio Integrazione Ospedale Territorio Marilena Muggianu.

Un Ascot dunque anche per i bambini. Si tratta di una prima risposta alle mamme, riunite anche nel gruppo Facebook “Sos pediatri Oristano e provincia 2024”, che lo scorso 28 marzo si erano presentate negli uffici della Asl per consegnare un dossier con tutte le testimonianze delle famiglie con bambini affetti da gravi patologie e privi dell’assistenza di un medico pediatra. Il progetto durerà inizialmente 3 mesi. Il progetto, come si legge nella delibera della Asl, è stato istituto vista la situazione sanitaria «caratterizzata da una condizione di estrema urgenza, situazione che richiede interventi urgenti e indifferibili, atti a garantire i livelli essenziali ed ineludibili di assistenza pediatrica, in particolare per i bambini con disabilità maggiori, che rappresentano la categoria più debole della compagine sociale».

Negli ambulatori opereranno dirigenti medici provenienti dalla Struttura complessa di Pediatria dell'ospedale San Martino di Oristano e dai consultori distrettuali. I medici degli Ascot pediatrici potranno svolgere visite ambulatoriali, domiciliari, prescrizioni di esami o di procedure diagnostiche, piani terapeutici, certificazioni previste dal contratto e controlli crescita, per un massimo di 35 ore settimanali. Ma non solo. Le tante famiglie della provincia sono in attesa di conoscere l’esito del bando per le sedi carenti di pediatria di libera scelta: «Il bando per la copertura delle sedi vacanti di Pediatria di libera scelta in Sardegna è gestito direttamente da Ares Sardegna - fanno sapere dalla Asl - La stessa in questi giorni provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle richieste arrivate da tutta l’isola e a stilare la graduatoria. Nei prossimi giorni ci comunicherà l’esito della procedura selettiva e l'eventuale copertura delle sedi carenti del territorio della Asl 5 di Oristano».

© Riproduzione riservata