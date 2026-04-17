2.900 formelle da pulire e sistemare: il Comune di Oristano affida all’esterno un nuovo intervento di manutenzione del verde che coinvolgerà l’intero territorio comunale. Il servizio riguarda la pulizia e il rincalzo delle aree alla base degli alberi, distribuite tra città e frazioni – Massama, Nuraxinieddu, Silì, Donigala e Torre Grande – con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire condizioni di crescita più adeguate alle piante, oltre a maggiori livelli di sicurezza lungo strade e marciapiedi.

L’appalto, del valore complessivo di 65 mila euro Iva inclusa, è stato affidato alla cooperativa sociale Irde Nostru. Sono previsti almeno sei passaggi programmati, con la possibilità di incrementare gli interventi in base alle esigenze che emergeranno durante l’attività. «Con questo intervento – osserva il sindaco Massimiliano Sanna – proseguiamo nel percorso di cura e valorizzazione del verde urbano. Le formelle alberate rappresentano un elemento importante del paesaggio cittadino e la loro manutenzione contribuisce non solo al decoro, ma anche alla sicurezza e alla salute delle piante».

«Abbiamo programmato un servizio strutturato e continuativo – aggiunge l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – che ci consentirà di intervenire in modo più efficace su tutto il territorio comunale». L’operazione, condivisa con la "Oristano servizi" conferma una linea ormai consolidata: per la gestione del verde il Comune continua a fare ricorso a operatori esterni, anche alla luce della difficoltà di potenziare il personale interno della società in House.

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