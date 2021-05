Presentata dal Comune la nuova stagione del servizio di igiene urbana ad Oristano, con alcune novità finalizzate a migliorare il servizio per i cittadini.

Sulla differenziata, l’obiettivo generale è di portare stabilmente la percentuale sopra l’80%, fino a raggiungere il risultato dell’85% nell’arco dei sette anni. Gli strumenti per raggiungere questo risultato sono molteplici e partono da un’ampia gamma di servizi a disposizione dei cittadini, ad iniziare dalla nuova app Junker e dall’Ecopoint in via Eleonora”.

“Il Comune con questo nuovo appalto conferma quella sensibilità particolare per l’ambiente – spiega il sindaco Andrea Lutzu - che nel corso degli anni ha procurato alla città numerosi riconoscimenti a livello nazionale”.

Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio, erano presenti anche il presidente della commissione Ambiente Lorenzo Pusceddu, Giulio Gardu e Fabio Fresu, responsabili locali di Formula Ambiente, e l’ingegner Paola Obino del settore Ambiente del Comune.

Il nuovo logo, che accompagnerà tutte le campagne istituzionali, rimanda proprio alla percentuale dell’80%, con uno slogan eloquente: “Ottanta… ci dà tanto”.

“Gli studi sulla raccolta differenziata dimostrano che, per raggiungere questo risultato, bisogna ottimizzare anche la raccolta nei condomini, oggi anello debole del servizio – osserva l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri - ecco perché una delle grandi novità, che nel capitolato di gara del Comune assegnava punteggio ai partecipanti, è costituita dalla raccolta, attraverso singoli mastelli, anche nei palazzi. L’addio ai cosiddetti “carrellati” è stato accompagnato da un capillare monitoraggio, effettuato da Formula Ambiente in tutti i condomini della città, dove sono state esaminate le principali criticità, anche in termini di decoro urbano”.

La consegna dei mastelli è iniziata nei giorni scorsi col metodo del “porta a porta”, nei prossimi giorni verrà completata la distribuzione nelle frazioni e poi toccherà al capoluogo.

La consegna dei contenitori e delle buste è molto importante: senza i nuovi mastelli non si potrà accedere al servizio. I contenitori e le buste sono infatti dotati di lettore R-feed che consentirà di elaborare dati importanti sullo smaltimento dei rifiuti che porteranno all’applicazione della tariffa puntuale, altra grande novità del servizio, che prevede il pagamento della tassa, anche in base a quanto il singolo utente conferisce mensilmente.

