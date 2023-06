Sono rientrati soddisfatti e con riconoscimenti importanti. Grande successo per gli alunni dell'Istituto Comprensivo numero 2 "Bellini" di Oristano che hanno partecipato al concorso musicale “Gavino Gabriel”. Lo scorso fine settimana gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno regalato grande soddisfazione alla dirigente Tiziana Laconi e ai propri insegnanti: Susanna Dessì (pianoforte), Mauro Diana (clarinetto) Gian Marco Medda (percussioni) e Ivo Zoncu (chitarra).

Il Concorso, alla sua XXIII edizione, si è svolto al teatro comunale. Aveva lo scopo di promuovere e sviluppare il patrimonio di conoscenze musicali attraverso una sana competizione ma anche di dare l'opportunità ai ragazzi che studiano uno strumento musicale di poter esprimersi in un teatro. L’indirizzo musicale dell’Istituto ha partecipato nelle diverse categorie vincendo numerosi premi. Nella sezione “Orchestra” e nella sezione “Ensemble” ha vinto il primo premio la classe 1A. Sempre primi premi nella sezione duo e trio di chitarre per la seconda e terza. Il primo premio per il trio di percussioni è andato alla prima A. Seguono numerosissimi secondi e terzi premi nelle sezioni “solisti” (pianoforte, clarinetto e percussioni), nella sezione “pianoforte a 4 e 6 mani” e nella sezione “orchestra” relativamente alle classi seconda e terza.

