Poste in rosa. Dal recente calcolo svolto dall’azienda è emerso infatti che nella provincia oristanese è donna il 61% del personale impiegato negli uffici postali. Nella struttura direzionale della filiale di via Canepa, a Oristano, la percentuale sale addirittura al 75%, con 3 dei 4 ruoli principali (Direttore di filiale, Responsabile Gestione Operativa e Responsabile Risorse Umane) ricoperti da donne, unico caso in Sardegna.

“Poste Italiane, fin dalla sua nascita, ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet, le donne rivestono un ruolo strategico - fa sapere Poste Italiane con una nota - La presenza femminile in provincia ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere”.

Maria Grazia Floris, 31 anni, una laurea triennale in economia e commercio, applicata nel ruolo di consulente finanziaria nella sede di Cabras, racconta la sua esperienza: «Del mio lavoro amo soprattutto l’interazione con i clienti. Cerco di soddisfarne le esigenze e di essere per loro una figura di aiuto nella realizzazione dei loro progetti a breve e a lungo termine, provando a trovare la soluzione alle loro esigenze. La parità di genere – aggiunge la giovane consulente – è un argomento a me molto caro, in quanto diritto fondamentale. Le pari opportunità e l’abbattimento degli stereotipi di genere stanno alla base di questo diritto».

© Riproduzione riservata