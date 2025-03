Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua in varie zone dell’Oristanese. Lo comunica Abbanoa. Martedì primo aprile le squadre dell’Ente gestore eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria nel potabilizzatore di Silì.

«Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere temporaneamente il funzionamento dell’impianto - fanno sapere da Abbanoa - L’alimentazione ai serbatoi cittadini sarà garantita dalle scorte presenti nella vasca d’accumulo del potabilizzatore ma, a seconda dei tempi di ultimazione dei lavori, potrebbero verificarsi momentanee sospensioni e cali di pressione».

Possibili disagi a Cabras nell’intero centro abitato e nelle zone marine di San Giovanni e Is Aruttas, ma anche a Santa Giusta e nelle frazioni. Per quanto riguarda Oristano, invece, i disservizi riguarderanno per le utenze ricadenti nel distretto idrico in località Pesaria e Torregrande. Possibili cali di pressione o portata nei Comuni di Marrubiu, Terralba e Arborea.

«Sarà cura dei tecnici del contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo - concludono da Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

