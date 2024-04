Anche la scuola scende in campo per imparare. Il liceo scientifico Mariano IV di Oristano in Sardegna è l’Istituto capofila del percorso formativo finanziato dalla Regione sull'astronomia e sull’astrofisica rivolto ad alunni e insegnanti. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di metodologie didattiche capaci di evidenziare la straordinaria ricchezza del patrimonio scientifico. Partecipano all’iniziativa gli otto Istituti superiori sardi che fanno parte della Rete “Astro Sardegna”. Da lunedì e fino al 24 aprile, il primo giorno nell’aula magna del Rettorato dell’Università degli studi di Cagliari, quattro alunni di ogni scuola e quattro docenti, parteciperanno alle sessioni formative e ai seminari di formazione tenuti da ricercatori, docenti universitari ed esperti di fama internazionale. Nei tre giorni di corso diretto da Fabrizio Floris, dirigente dell'ufficio scolastico della Regione, i docenti potranno formarsi con l’obiettivo di offrire sempre maggiori strumenti ai propri allievi. I 32 studenti sardi invece potranno cimentarsi nella risoluzione di quesiti e problemi complessi, finalizzati ad una successiva partecipazione, da protagonisti, ai campionati internazionali dell’astronomia. Il prossimo anno la tre giorni si terrà invece ad Oristano, al liceo “Mariano IV”.

“Per quanto riguarda gli studenti abbiamo scelto le eccellenze della nostra scuola - spiega la dirigente del Mariano IV Donatella Arzedi - I docenti invece sono stati scelti dalla sottoscritta in base al percorso svolto all'interno della scuola”. Come spiega Floris, l’obiettivo, come prevede il tema del progetto, è quello di riflettere sull’importanza dell’integrazione dei saperi nella costruzione delle competenze nei giovani, necessarie ad affrontare consapevolmente, e possibilmente superare brillantemente, le inevitabili sfide che la vita gli metterà di fronte.

