Hanno fatto la fila al centro vaccinale di Oristano per ricevere il vaccino. Dopo la lunga attesa sono stati rimandati a casa. Dovranno ritornare giovedì per essere immunizzati con il siero Pfizer.

Da ieri notte la Regione ha classificato i pazienti affetti da diabete quali soggetti fragili ed a rischio. La maggior parte di loro era stata convocata regolarmente dall’Ats per la vaccinazione oggi alle 13. Sono arrivati in oltre cento da diversi centri della Provincia per ricevere il vaccino tanto atteso.

“Pensavamo fosse la volta buona – racconta Cesare di Abbasanta –, dopo l’attesa siamo stati ricevuti dai medici che hanno spiegato l’impossibilità di vaccinarci. Medici, infermieri e volontari non hanno alcuna colpa di questi disservizi e della pessima organizzazione. Purtroppo, la maggior parte di noi è venuta per niente ad Oristano e ora dovremo tornare giovedì. Solo in pochi sono stati vaccinati. Sembra una barzelletta. Il portale di registrazione del sito della Regione non accettava le persone con patologie complesse e poi, quando ci hanno convocato, non hanno potuto somministrarci il vaccino. Una vergogna”.

Le associazioni di categoria che raggruppano i pazienti fragili, come i diabetici, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica lamentando i disagi che si stanno subendo nell’Isola; non è un caso che la Sardegna si trovi nelle ultime posizioni della classifica nazionale nella somministrazione delle dosi.

