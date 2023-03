Due campi da padel, una pista di pattinaggio, un'area giochi e un dog parking. Emergono nuovi dettagli del progetto che dovrebbe trasformare la cittadella sportiva di Torangius, da tempo in stato di abbandono, nel fiore all'occhiello del popoloso quartiere.

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Simone Prevete, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del duplice intervento da un milione e mezzo di euro, finanziato attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«L’intervento più rilevante è quello da 900 mila euro per nuovi impianti all’aperto – precisa l’esponente della Giunta -. Saranno realizzati nuovi impianti per lo svolgimento di discipline come padel, pattinaggio a rotelle, beach Tennis e beach volley oltre a delle aree attrezzate per attività fisica, dog parking e area giochi».

Il secondo progetto, da 600 mila euro, prevede la riqualificazione del campo di calcio a 5, del campo da basket, dei campi da tennis e la ristrutturazione degli spogliatoi dei campi di tennis e di basket.

