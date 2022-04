Un nuovo parcheggio con una trentina di posti auto è disponibile da oggi in via Campania a Oristano.

Il progetto è del Comune, con un appalto da 103mila euro aggiudicato all'impresa Basciu di Marrubiu per 76mila euro, e oltre al parcheggio prevede la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola per l'infanzia di via Campania.

"Si tratta di un'opera attesa da tempo e che soddisfa le aspettative dei residenti, delle famiglie che ogni giorno portano i propri figli nella scuola di via Campania e degli stessi operatori scolastici” spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna che questa mattina hanno effettuato un ultimo sopralluogo.

Il parcheggio, proseguono sindaco e assessore – “oltre a una trentina di posti auto dispone anche di una propria viabilità di accesso, servirà principalmente la scuola e dispone di camminamenti privi di ostacoli e dislivelli”.

Le nuove opere garantiranno agli accompagnatori, ai bambini e al personale un accesso sicuro alla scuola, collegando il contesto pedonale urbano, da via Brianza a via Verga.

"In questo modo si risolve, dunque, un problema di sicurezza che era molto sentito in quell'area soprattutto nelle ore di entrata e di uscita dei bambini dalla scuola, a causa di un traffico moto elevato e di automobilisti che troppo spesso non rispettano i limiti di velocità", la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata