Ad Abbasanta si è reso necessario apportare alcune variazioni al bilancio attingendo dalle somme a disposizione con l’avanzo di amministrazione. Complessivamente sono stati impegnati 157.500 euro: 100 mila euro serviranno per cofinanziare la manutenzione straordinaria del campo sportivo finanziato dalla Regione, 50 mila euro per la manutenzione straordinaria di edifici comunali e 7.500 alla manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica. L’aula ha quindi deliberato per la conferma delle aliquote Imu: il Comune dovrebbe incassare circa 400 mila euro. Poetate in aula anche due sdemanializzazioni, una in via Monsignor Dessì e l’altra in via Marconi Si è poi proceduto alla rettifica di una delibera adottata dal Consiglio nel mese di agosto: il Comune ha preso atto della donazione di un pezzo di terreno, ma per mero errore materiale era stato indicato che le spese relative alla stipula dell’atto di donazione fossero a carico della parte donante.

Via libera dell’Assemblea civica anche al nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari. “L’aggiornamento proposto è finalizzato a migliorare l’immagine urbana del paese, attraverso il riordino e la razionalizzazione degli impianti per aspetto, formato e dimensione e posizionamento”, chiarisco dal Consiglio. Ed ancora: “La pianificazione delle nuove installazioni cartellonistiche garantisce una configurazione ordinata e programmata nella distribuzione degli spazi”.

