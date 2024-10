L’obiettivo è quello di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente come elemento fondamentale per preservare anche la salute umana.

Il San Martino di Oristano è uno dei trentuno ospedali italiani in cui martedì 29 ottobre, alle 10, si terrà in contemporanea nazionale “Un albero per la salute”, iniziativa organizzata dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e dal Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri.

L’evento prevede la donazione e la messa a dimora di giovani alberi nei giardini degli ospedali aderenti da parte del Raggruppamento Carabinieri in collaborazione con la società scientifica dei medici internisti. Ogni pianta potrà essere geolocalizzata e sarà possibile seguirne la crescita sul web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica. Ad Oristano la piantumazione di alcuni piccoli arbusti della macchia mediterranea avverrà nel giardino antistante all’ingresso al reparto di Medicina Interna.

Con il progetto “Un albero per la salute”, Fadoi e Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri intendono sensibilizzare sulla connessione fra la salute dell’ambiente e quella degli esseri umani, indissolubilmente legate tra loro.

«La crisi climatica - fanno sapere dalla Asl - rappresenta infatti una minaccia non solo per l’ecosistema, ma anche per l’uomo. Da qui la scelta di mettere a dimora degli alberi nelle aree verdi delle strutture ospedaliere italiane, come simbolo dell’impegno a compiere scelte di sostenibilità ambientale per proteggere al contempo la salute umana secondo l’approccio One Health, ovvero una sola salute umana, animale, ambientale».

