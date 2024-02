Ancora modifiche per quanto riguarda gli Ascot, gli ambulatori per i cittadini rimasti senza assistenza medica.

La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione “ospedale-territorio” comunicano che a San Vero Milis il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale, in via Santa Barbara 13, domani, venerdì 23 febbraio, non sarà operativo. Ciò vuol dire dunque che sarà chiuso.

Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia. Ma non solo. Il turno dell’Asco in corso Eleonora 62, a Nurachi, previsto mercoledì 28 febbraio, sarà posticipato a giovedì 29 febbraio dalle 14 alle o19. Il servizio in questo caso è riservato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia di Nurachi, Baratili San Pietro, Cabras e Riola Sardo.

