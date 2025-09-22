Oristano, Michela Atzori è il nuovo Capo di Gabinetto della PrefetturaL’insediamento alla presenza del prefetto Salvatore Angieri
Il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Oristano è la dottoressa Michela Atzori.
L’insediamento è avvenuto stamattina alla presenza del prefetto Salvatore Angieri. Originaria di Oristano, 34 anni, Atzori è diventata dirigente del Ministero dell’Interno nel 2019, a soli 28 anni. In questi anni ha ricoperto gli incarichi di vice capo di Gabinetto presso la prefettura di Modena e, successivamente, di capo di Gabinetto del prefetto di Nuoro.
Atzori subentra al dottor Alberto Raimondi, già capo di Gabinetto dal 2018, di recente promosso alla qualifica di viceprefetto e destinato alla direzione delle aree dell’Ordine pubblico e della Protezione civile nell’ambito della stessa prefettura di Oristano.
Angieri questa mattina ha colto l’occasione per ringraziare Raimondi per il lavoro svolto con grande competenza e professionalità ed esprimere ad entrambi i dirigenti i migliori auguri per la futura carriera.