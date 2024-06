Il tempo passa ma i problemi vecchi rimangono. Continuano i ritardi nella consegna dei panni per i disabili da parte della Asl di Oristano. Questa volta a segnalare il disagio è un ragazzo di 33 anni che accudisce la mamma anziana affetta da tante patologie tra cui l'incontinenza urinaria e fecale grave.

«Come accaduto in precedenza, anche questa volta ci siamo dovuti rivolgere all'ufficio di assistenza protesica della Asl, non trovando però particolare disponibilità - afferma il ragazzo - Sono stato liquidato subito da una dipendente che mi ha riferito che la ragazza che si occupa della consegna dei panni non era presente, il tutto accompagnato da un sorrisetto che sapeva più di beffa che di rassicurazione e di serietà».

La famiglia ha riferito che nei mesi scorsi ha fatto sapere la problematica alla presidente del consiglio Giorgia Meloni «che prontamente è intervenuta al riguardo per ben 2 volte, una ad ottobre 2023 e poi a marzo 2024 - racconta il ragazzo - Ora però siamo punto e a capo. Non sono bastate nemmeno le mie chiamate varie all'ufficio di assistenza protesica della Asl, alla direzione e all'Urp della sanità della Regione. Per provvedere a reperire gli ausili bisogna acquistarli di tasca propria, quando invece devono essere garantiti dal sistema sanitario nazionale, almeno a coloro che né hanno diritto e soprattutto necessità».

