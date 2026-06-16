C’è tempo fino al 30 agosto per iscriversi al servizio di mensa scolastica del Comune per l’anno 2026-2027. La scadenza interessa gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie a tempo pieno, sia residenti che non residenti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale dei servizi scolastici.

Tra i requisiti richiesti dall’amministrazione comunale c’è la regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti. Le famiglie che hanno già usufruito della mensa sono invitate a verificare la propria posizione contabile: in presenza di morosità o di piani di rateizzazione non ancora conclusi sarà necessario saldare quanto dovuto prima di poter accedere nuovamente al servizio.

Il Comune ricorda inoltre che il mancato pagamento della quota di contribuzione comporterà l’avvio delle procedure per la riscossione coattiva del credito.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle richieste di menù differenziati. In caso di allergie, intolleranze alimentari o patologie specifiche sarà obbligatorio allegare un certificato medico. Per esigenze legate a motivazioni etiche, culturali o religiose non sarà invece necessaria alcuna certificazione sanitaria, ma dovranno essere indicati con chiarezza gli alimenti da escludere.

Per informazioni e assistenza sono disponibili gli uffici comunali competenti e il servizio Informacittà, che fornirà supporto anche nella compilazione delle domande e nelle procedure di pagamento.

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