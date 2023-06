La Coldiretti è anche rosa. Mariafrancesca Serra è stata riconfermata responsabile di Coldiretti Donne Impresa Oristano. L’imprenditrice dell’azienda ago-zootecnica situata nel cuore dell’alta Marmilla, è stata rieletta dall’assemblea riunita oggi a Oristano che ha nominato anche le due vice responsabili, Valeria Spiga di Marrubiu, dell’azienda Terre di Ossidiana e Sonia Cancedda di Gonnosnò, dell’azienda Enaidi, oltre al nuovo Coordinamento Provinciale.

Alla riunione ha partecipato insieme alle imprenditrici componenti dell’assemblea, in rappresentanza dell’intero territorio provinciale, anche il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò. «Sono profondamente grata e commossa per il rinnovo - sottolinea Serra - il mio impegno verso la promozione e l'empowerment delle donne nel mondo dell’agricoltura è una responsabilità che prendo seriamente. Sono consapevole dei molteplici ostacoli che le donne imprenditrici devono affrontare, dalle sfide economiche alle barriere culturali, tuttavia sono fermamente convinta che la determinazione, la competenza e l'impegno delle donne possono superare qualsiasi ostacolo. Voglio contribuire a creare una società in cui le donne abbiano pari opportunità di successo e realizzazione – prosegue - e dove il loro talento e la loro capacità possano fiorire e lasciare un'impronta positiva sul tessuto economico e sociale. Ringrazio Coldiretti Donne Impresa per la fiducia che mi ha accordato e per l'opportunità di continuare a servire questa meravigliosa comunità – conclude Mariafrancesca Serra - sono pronta ad affrontare le sfide future con umiltà e determinazione, consapevole dell'importanza del mio ruolo nel contribuire al progresso e all'empowerment delle donne imprenditrici agricole del mio territorio».

© Riproduzione riservata