Il Consiglio comunale di Oristano si prepara a un vero tour de force, con un ordine del giorno che mette insieme oltre trenta tra interpellanze e interrogazioni e una serie di atti destinati ad allungare inevitabilmente i tempi.

Tra i temi più attesi c’è la Zona a traffico limitato, con il punto sullo stato di attuazione della Ztl e delle aree pedonali del centro storico. Subito dopo, il capitolo verde pubblico: incuria, manutenzioni carenti e degrado diffuso tra città e frazioni sono al centro di numerose segnalazioni. In Aula anche questioni sociali e servizi, dal sistema del PLUS al trasporto per minori con disabilità, fino ai contributi per gli affitti, insieme a sicurezza, scuole e viabilità.

Ma la seduta avrà un peso anche politico. Debutto per il neo assessore Paolo Angioi, mentre il suo ingresso in Giunta comporta una ridefinizione degli equilibri nelle commissioni consiliari. A incidere è anche il passaggio di Oristano al Centro all’opposizione, che modifica ulteriormente gli assetti tra maggioranza e minoranza. Da registrare anche il ritorno di Giovanna Bonaglini, già assessora ai Servizi sociali nella prima Giunta Sanna, ora tra i banchi del Consiglio.

Completano l’ordine del giorno il Piano del verde, l’adesione all’Associazione Città del Vino e alcuni atti urbanistici. Ma saranno soprattutto le tante questioni politiche aperte a trasformare la seduta in una maratona.

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