Lo sport nella marina di Torregrande diventa terapia. Si chiama “Splash” il progetto promosso dal dipartimento di Salute mentale della Asl di Oristano in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica Eolo beach sport che sta conoscendo 51 giovani fra i 20 ei 30 anni, provenienti dai Centri di Salute Mentale di Oristano, Ghilarza e Bosa.

I ragazzi stanno partecipando ai corsi di vela, windsurf, sup e beach tennis organizzati a Torregrande. «Un'esperienza che ha dei benefici enormi per i nostri utenti – spiega il direttore del dipartimento di Salute mentale Antonello Mignano – non solo dal punto di vista dell'attività fisica, che è indubbiamente terapeutica, ma anche dal punto di vista della riconquista dell'autonomia: grazie a questi corsi, diversi ragazzi che prima non uscivano di casa oggi salgono a bordo dei pullman, autonomamente, per raggiungere la spiaggia dove si tengono le lezioni».

“Splash” è uno dei due progetti vincitori, a livello regionale, del bando proposto dal Ministero dello Sport, che promuove programmi che integrano lo sport con il benessere e la salute mentale e che ha finanziato quaranta iniziative in tutta Italia su oltre mille progetti candidati. Quello di Torregrande è uno dei molti progetti promossi dal dipartimento di Salute mentale, che vanno dall'agricoltura sociale alla biodanza, dai corsi di scrittura creativa a quelli di musica, dal calcio a cinque agli scacchi, passando per un insieme di attività mirati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disagio mentale.

