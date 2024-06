Chi sperava in un cambiamento di rotta si sbagliava. Anche l'ultima settimana di giugno le porte dell'ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci, saranno aperte solo un giorno, esattamente mercoledì 26 giugno, dalle 20 alle 24.

Con tutti i disagi del caso. Anziché aumentare i giorni, quindi, la Asl continua nella stessa direzione. A riferirlo, con una nota sul sito, è la stessa direzione generale dell'azienda sanitaria e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”.

Un problema non indifferente per i cittadini ma anche per i turisti che sono in vacanza nell’oristanese. In caso di bisogno è necessario quindi raggiungere o il Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino oppure le guardie mediche dei paesi limitrofi. Che però la Asl nel sito non indica quali. Prima di raggiungere gli ambulatori è meglio quindi contattare il medico via telefono. Per evitare un viaggio a vuoto.

