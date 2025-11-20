Prosegue l’avvincente avventura di Nostos, la giovane azienda oristanese dell’agroalimentare di qualità. I titolari Francesca Bina ed Emanuele Pinna Massa saranno protagonisti in tv su Rai Tre nazionale domenica 23 novembre, come impresa di successo.

Alle 13 sintonizzazione sul terzo canale per non perdersi un attimo della trasmissione nazionale "Il posto giusto", che metterà la lente sull’azienda oristanese che in un lustro di vita ha già ottenuto riconoscimenti e tanti apprezzamenti per i manufatti di qualità: confetture, marmellate, creme di verdure e mieli provenienti esclusivamente dalle terre di Sardegna, senza additivi chimici ed a basso contenuto di zucchero. Quest’anno anche la produzione di panettoni abbinati a marmellate autoprodotte in Sardegna.

"Il posto giusto" è un programma, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha scelto Nostos come impresa di successo beneficiaria del progetto "Resto al Sud", un finanziamento promosso da Invitalia per incentivare la creazione di nuove start-up nel Centro-Sud Italia.

Nostos, socio Slow Food e Fairtrade, è presente nel mercato sardo ed in quello della Penisola ed ha le prime esportazioni nel mercato tedesco. I manufatti alimentari sono realizzati e confezionati direttamente dalle mani di Francesca ed Emanuele Pinna, giovane coppia anche nella vita, nel laboratorio di via Beato Angelico a Oristano. Opportunità sulla Rai per proseguire il percorso di crescita: «grazie al cibo possiamo riscoprirci parte della natura». Nostos condivide impegno e prospettive per il rispetto della natura e la produzione sostenibile, è contro lo spreco alimentare e a favore del rispetto del lavoro agricolo e il contatto diretto con i produttori di frutta e verdure del territorio.

L'azienda oristanese di via Beato Angelico sarà presente con le sue leccornie dal 6 al 14 dicembre ad Artigiano in fiera a Rho-Milano padiglione 2 posto c122.

