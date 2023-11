Un Natale all’insegna della sostenibilità grazie alle cartacce che non servono più. È quello che vuole l’Archivio storico del Comune di Oristano. Tutto il materiale che ha perso la sua utilità storico amministrativa, quindi non più utile e privo di dati sensibili come fotocopie di bandi, locandine, modulistica in bianco, servirà per realizzare le decorazioni di Natale con diverse tecniche della lavorazione della carta.

Un’iniziativa, alla quale potranno partecipare massimo dieci persone, che si terrà il 14 dicembre a partire dalle 15.30 nella sede dell'Ente comunale in piazza Eleonora, in occasione di un laboratorio promosso dagli operatori dell’Archivio storico dal titolo “Il tuo Natale”. L’evento è rivolto a chi vuole giocare con la propria creatività e manualità utilizzando la carta destinata al macero. Occorre portare solo le forbici, un pennello e un piattino da caffè. E tanta fantasia. Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 4 dicembre.

