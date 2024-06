Dopo alcuni giorni di stop, in piazza Mariano sono ripresi i lavori di riqualificazione. Ma la proroga di ottanta giorni chiesta dall’impresa per la chiusura del cantiere preoccupa la minoranza in Consiglio comunale che in un’interrogazione al sindaco, Massimiliano Sanna, e all’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, chiede di conoscere la natura delle problematiche all’origine dei ritardi e le eventuali soluzioni.

Nel documento, primo firmatario Umberto Marcoli, si chiede per quale motivo non si sia scelto «di mantenere la viabilità già in essere, rivedendo gli spazi liberi» e «come si intende procedere nel caso in cui si presentassero ulteriori problematiche urbanistiche».

L’interrogazione sollecita, infine, una più puntuale comunicazione con i cittadini «riguardo lo stato di avanzamento dei lavori, le eventuali modifiche al progetto e l’impatto economico e sociale che i ritardi nei lavori possono avere sulla comunità locale».

