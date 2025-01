L’attesa è (quasi) finita. Giovedì prossimo il sipario del teatro Antonio Garau si alzerà anche per il pubblico in galleria. L’annuncio è dell’assessore alla Cultura Luca Faedda: “I lavori sono stati completati, stiamo adeguando il piano di sicurezza alla nuova capienza, ma contiamo di festeggiare il terzo appuntamento con la stagione di prosa del Cedac nell’edificio finalmente fruibile al cento per cento”.

In tutto 398 posti a sedere, un atrio e un foyer nuovi di zecca, un moderno impianto di climatizzazione e lo storico portone di via Parpaglia pronto a riaprire i battenti.

Ci sono voluti dieci anni esatti per poter riapprezzare nella sua totalità la magia del palcoscenico intitolato al commediografo oristanese. Era infatti il 2015 quando, per problemi di natura strutturale, la città dovette rinunciare ad uno dei suoi luoghi di cultura più apprezzati. Sei lunghi anni di vuoto tra ritardi e progettazioni infinite, interrotti nel 2021 da una parziale riapertura. Da allora il pubblico ha potuto accedere alle 278 poltroncine in platea, accedendo dall’ingresso secondario di via Serneste. La gestione del teatro civico è attualmente affidata gratuitamente all’associazione turistica Pro Loco.

