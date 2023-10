Troppi ritardi nell’avvio dei cantieri destinati a riqualificare gli impianti sortivi di Oristano e ora la commissione consiliare competente vuole un incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete e il dirigente Alberto Soddu per fare il punto della situazione.

L’argomento è stato al centro dei lavori del parlamentino presieduto da Paolo Angioi. «Per un motivo o per l’altro, non sono partiti né gli interventi riqualificazione a Silì, né al palazzetto dello sport di sa Rodia. A Torangius gli operai si sono limitati a mettere i picchetti ma nulla più - osserva il consigliere di Prospettiva aristanis - E siccome in molti casi si tratta di progetti finanziati con le risorse del Pnrr, con scadenze perentorie, è bene accelerare».

La commissione si è soffermata anche sula situazione del campo di atletica Sinis Nurra. «Sul collaudo della pista non abbiamo avuto chiarimenti - va avanti Angioi - vogliamo, invece, rivolgere un plauso alle due società che usufruiscono dell’impianto per l’impegno e la cura che stanno dimostrando nella gestione della struttura». L'assessore competente Antonio Franceschi fa sapere che «la scorsa settimana un rappresentante della Fidal ha effettuato un pre-collaudo».

Sul fronte eventi sportivi il parlamentino chiede «maggiore coinvolgimento e un programma più articolato».

