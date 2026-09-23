Pompu, entro il 12 ottobre le richieste per poter esporre in occasione di "Fromentu Bread Experience"Comincia a muoversi la macchina organizzativa dell’evento
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In vista dell’edizione 2026 di “Fromentu Bread Experience”, in programma domenica 18 ottobre, comincia a muoversi la macchina organizzativa dell’evento.
In vista dell’avvio della sesta edizione, gli organizzatori hanno aperto i termini per poter partecipare ed esporre nel corso della rassegna. Gli espositori interessati potranno presentare la richiesta fino al 12 ottobre, compilando la modulistica messa a disposizione e inviandolo all’indirizzo e-mail espositorifromentu@gmail.com.
L’occasione per gli espositori di poter partecipare ad un appuntamento atteso, partecipato dall’intero territorio del Parte Montis e che nel corso degli anni ha accolto sempre più visitatori da tutta la Sardegna.