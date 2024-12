Squillo delle trombe, rullo dei tamburi e aria di Sartiglia: domani sera – 7 dicembre – sarà presentata alla città la pariglia che guiderà la Sartiglietta organizzata dalla Pro Loco, la giostra equestre che andrà in scena in via Duomo ad Oristano il 3 marzo 2025.

Il presidente della Pro Loco Gianni Ledda, unitamente al consiglio di amministrazione, alcune settimane fa ha nominato su Componidoreddu: guiderà la giostra Giulia Atzei, classe 2009. La piccola amazzone è stata proposta dalla Giara oristanese, che partecipa alla manifestazione con 23 minicavalieri.

Giulia Atzei, che monta a cavallo da quando aveva 9 anni e ha ricoperto il ruolo di capocorsa nella Sartigliedda estiva del 2023, nella borgata marina di Torre Grande, con già 5 stelle alle spalle di cui due con su stoccu, sarà accompagnata da Laura Firinu, nata a Oristano il 28 febbraio 2012, e da Camilla Daga, anche lei di Oristano, nata il 7 ottobre 2011.

E domani, alle 19, nella sede della Pro Loco di Oristano, in via Ciutadella de Menorca, la pariglia tutta la femminile verrà presentata ufficialmente. Nell'occasione verrà presentata anche la ragazza prescelta per impersonare Eleonora d'Arborea, nel corso della Sartiglia 2025, si tratta di Eleonora Demontis.

Il direttorio sceglierà anche la ragazza che diventerà Eleonora d'Arborea nel 2026, tra le candidature presentate. Come sempre sarà un momento di festa per la città, in compagnia dei mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco.

