“L’estate è arrivata, ora serve essere ancora più generosi. Dunque continuate a donare”.

L’appello arriva dalla Asl di Oristano. Il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino, ha ribadito l’appello alle donazioni di sangue anche per il mese di luglio appena iniziato. “Generalmente nei mesi estivi le donazioni diminuiscono, ma i pazienti talassemici ed oncologici devono essere trasfusi allo stesso modo.

Inoltre in Sardegna la popolazione raddoppia con l’arrivo dei turisti e gli incidenti stradali sono molto più frequenti. Per tutte queste ragioni in queste settimane è necessario donare ancora di più”. Intanto proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

A Oristano tutti coloro che vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, al centro trasfusionale dell’ospedale. Ma si potrà donare anche nei paesi.

A luglio i volontari delle sezioni locali dell’Avis di tutta la provincia saranno impegnati per organizzare quattordici giornate per la raccolta di sacche di sangue.

I prossimi appuntamenti sabato 6 luglio a Mogoro e domenica 7 luglio a Terralba. Poi venerdì 12 luglio a Santulussurgiu, sabato 13 a Sedilo, domenica 14 a Marrubiu e San Vero Milis, lunedì 15 a Bosa, sabato 20 a Paulilatino e domenica 21 luglio a Terralba e San Nicolò d’Arcidano. Infine venerdì 26 luglio a Ghilarza, sabato 27 a Fordongianus e domenica 28 luglio a Milis ed Arborea.

