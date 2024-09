L’obiettivo è quello di aiutare le forze di polizia nel contrasto ai traffici illeciti di droga. Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha firmato questa mattina, insieme al direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Gianluigi D’Urso, una convenzione per l’esecuzione di analisi chimiche di sostanze stupefacenti e psicotrope. Grazie a questo accordo le Forze di Polizia della Provincia potranno avvalersi del Laboratorio chimico dell’Adm di Cagliari, all’avanguardia nell’analisi dei campioni delle sostanze illecite sequestrate in via amministrativa nel corso delle attività d’indagine per la violazione dell’art. 75.

“Oggi – dichiara Angieri – segniamo un punto molto importante nella partita contro il traffico ed il consumo delle sostanze stupefacenti. Per vincere questa insidiosa sfida è infatti necessario supportare le nostre Forze di Polizia con le strumentazioni più efficaci e all’avanguardia. Il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari fa proprio al caso nostro” Il Laboratorio è infatti dotato di strumentazioni e professionalità specialistiche costituenti eccellenza nell'espletamento delle attività di analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope, utili a supportare le Forze di Polizia nel contrasto ai traffici illeciti di droga, sia per sequestri di rilevanza penale che amministrativa. I rapporti di prova potranno contenere non solo l’identificazione della tipologia di stupefacente ma anche la sua analisi quantitativa e la concentrazione del principio attivo presente nella sostanza illecita.

