Due donne di Bauladu e San Vero Milis sono ricoverate al San Martino di Oristano in gravi condizioni dopo essere rimaste ferite in un incidente stradale sul viadotto del Rimedio.

Stavano rientrando da Oristano nei loro paesi quando alle 22,30 l’auto sulla quale viaggiavano, una Citroen C3, si è schiantata contro il guardrail centrale nello svincolo per la 292. L’urto è stato violentissimo e l’utilitaria è rimasta semidistrutta in mezzo alla carreggiata. Le due donne, di 31 e 33 anni, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo. Per liberarle si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’equipe medica del 118 ha quindi trasferito le due ferite al Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano. Entrambe hanno fratture in varie parti del corpo; non corrono pericolo di vita. Su luogo dell’incidente, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano. I militari dovranno ora accertare le cause che hanno provocato l’ennesimo incidente su quel tratto del viadotto del Tirso. Più volte anche l’Automobile Club ha sollecitato l’installazione sullo svincolo di un adeguata barriera di protezione.

© Riproduzione riservata