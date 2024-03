Ognuna racconta la propria storia. Gli sfoghi sono tantissimi e aumentano ora dopo ora. In tutta la provincia di Oristano i bambini rimasti senza assistenza medica a causa della mancanza di pediatri sono un’infinità, ecco perché le mamme alzano la voce. Questa volta però in maniera diversa: si sono unite in un gruppo Facebook. Si chiama “Sos pediatri Oristano e Provincia 2024”.

L’obiettivo è solo uno: protestare tutte assieme contro la Asl di Oristano. Ha creato il gruppo Simona Capriotti, mamma di due bambini, uno di 2 e l’altro di 5 anni, rimasti senza medico dopo l’ennesimo trasferimento della loro pediatra.

«Ho deciso di mettere in piedi questa iniziativa su consiglio di un operatore della stessa Asl - racconta mamma Simona - Quando sono andata negli uffici di via Carducci con la speranza di trovare un medico disponibile per i miei bambini mi ha consigliato di non perdere tempo lì ma di trovare dei metodi forti per far capire la gravità della situazione. Una volta rientrata a casa ho creato il gruppo che già dalle prime ora è diventato numerosissimo. Ci sono ormai più di mille iscritti. Questo evidenzia la situazione assurda». Ma non solo. Simona Capriotti fa sapere che si tratta solo della prima iniziativa: «Tra pochi giorni - conclude - faremo arrivare alla direzione della Asl il resoconto di questo gruppo nato su Facebook. Poi metteremo in piedi altre iniziative. Di sicuro una raccolta firme».

© Riproduzione riservata